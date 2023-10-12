Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması! - Futbol Haberleri

        Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması!

        İtalyan yıldızlar Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi. İtalya Milli Takım kampında sorguya çekilen iki futbolcunun, kamptan ayrıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Newcastle United'lı Sandro Tonali de yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın kampında ifade verdi.

        İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.

        Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

        Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Güneşli günler sürüyor
        Güneşli günler sürüyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor