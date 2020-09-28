Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Sonbaharın gelişiyle birlikte; mevsimsel grip ve Covid-19 virüsü vakalarında artış yaşanıyor. Bu durum kış mevsiminde kapalı alanlarda kalabalık grupların bir araya gelme zorunluluğuyla birleşince sıkıntılı bir döneme giriş yaptığımızı öngörmek zor değil. Mevsimsel grip, Covid-19 virüs enfeksiyonu ve zatürre enfeksiyonlarının birlikte görülmesi ise özellikle ileri yaş grubunda karşılaşılan ölüm riskini artırıyor.

ZATÜRRE AŞISINI HERKESE YAPTIRMAK GEREKMİYOR

Medyada zatürre aşısının bulunmasıyla ilgili sorun olduğunu belirten haberlerin ardından aile sağlığı merkezlerine başvurularda artış olduğunu ve bu dönemde genç yaşlı ayırmadan çok sayıda kişinin korunma amacıyla bu merkezlere müracaat ettiğini söyleyen uzmanlar, zatürre aşısının herkese yapılmasına gerek olmadığını ve artan talep nedeniyle kendilerine danışanlara açıklama yapmanın var olan yoğunluklarını daha da artırdığını söylüyor.

ASM’LERE RANDEVUSUZ GİTMEYİN

Peki aşılama ile önlenebilen hastalıklar içinde yer alan zatürre aşısını kimlerin yaptırması gerekiyor? Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Aşağıda yer alan sağlık sorunlarınız varsa veya 65 yaş üzerindeyseniz,‘Aile hekiminizden randevu alarak aşılama gününüzü planlayıp aile sağlığı merkezine (ASM) gitmeniz hem farklı hastalıkların bulaşabileceği kalabalık ortamlarda boşuna beklemenizi önler hem de sağlık hizmeti almakta olan hastaların işlemlerinde aksaklık yaşanmamış olur”diyor.

ZATÜRRE AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?

1. 65 yaş üstü herkes

2. Dalağı olmayan iki yaş üstü çocuklar ve erişkinler

3. Kronik kalp hastalığı olanlar

4. Dalak fonksiyon bozuklukları olanlar

5. Orak hücre hastalığı olanlar

6. Çölyak sendromu olanlar

7. Bağışıklık sistemini azaltan tedavi alanlar

8. Radyasyon tedavisi alanlar

9. Organ nakli olanlar

10. HIV tüm evrelerinde olanlar

11. Hastalıklara bağlı bağışıklık yetmezliği baskılanma durumları olanlar

12. Kronik böbrek hastalık ve böbrek sendromları olanlar

13. Kronik karaciğer hastalığı olanlar

14. Başta şeker hastalığı olmak üzere kronik metabolik hastalığı olanlar

15. Ailevi kan hastalıkları olanlar

16. Doğuştan ve edinilmiş sinir sistemi hastalıkları olanlar

Dikkat! Kişiler yukarıda belirtilen türde hastalıkları olduğunu belirten sağlık raporlarını ibraz ettiklerinde zatürre aşısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanarak yapılıyor. Yukarıda belirtilen raporlu hastalara zatürre aşıları, ilaç katkı payı alınmaksızın tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde ödeniyor. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere zatürre aşısının verilebilmesi için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmiyor.

VEREM SAVAŞ DİSPANSERLERİ VE HASTANELER DE DE YAPILIYOR

Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Zatürre aşısı sadece aile sağlığı merkezlerinde değil verem savaş dispanserleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastanelerde riskli durumdaki hastalara ücretsiz uygulanabilir” diyor. Zatürre aşısı yaptırılması gereken grupta olanların mutlaka randevu almaları gerekiyor. Covid-19 nedeniyle zatürre aşısına olan talebin artması, aile sağlığı merkezlerinde aşının bulunması konusunda sorunlara neden oluyor ve aşılanma ihtiyacı olan çocuklar ile risk gruplarına aşı temininde aksaklıklara yol açıyor.

AŞI GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLARA YAPILMALI

Aynı sorunun ekim ayında uygulanmaya başlanacak grip aşısı için de yaşanmaması konusunda planlama yapılması gerekiyor. Herkesin duyarlı davranıp panik davranışlardan kaçınması hekimlerin aşılama programlarını yapabilmelerine ve ihtiyacı olanların aşılarının, ihtiyacı olmayanlara yapılmasıyla ortaya çıkan ‘vicdani’ sorunların önlenmesi anlamına geliyor.