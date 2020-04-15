Zayıflamak; yaz ya da kış mevsiminde olsun önemli bir sorun olarak herkesin şikayet ettiği bir durumdur. Ancak özellikle; yaz aylarında bu daha öne çıkmaktadır ve bayanlar için daha vahim bir durumdur. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki; dönemsel kilo vermek ileride yine bu kiloları geri almak demektir. O açıdan mutlaka bilinçli ve yavaş kilo kaybı daha önemli olmalıdır.

Kilo vermek için çok fazla diyet listeleri ya da sıkıcı yöntemler değil, daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacak yöntemler işe yaramaktadır. Öncelikle bilinçli hareket ederek kendinizi kilo vermeye inandırmanız bu şekilde hareket etmeniz gerekmektedir. Belli bir düzene ve beslenme şekline göre hareket ediyor olmanız, hem sizi strese sokmayacak hem de sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Öncelikle şunu aklınızdan çıkarmayın yemek yemek bir zevk değildir, sadece sağlıklı yaşamak için bir ihtiyaçtır. Bu düşünceyle hareket etmek demek, geniş kapsamlı yemeklerin sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın tüketilmesi demektir. Toplum olarak yemek kültürü gelişmiş ve çeşit olarak çok fazla yağlı yemeklere ya da yanlış bir beslenme şekline sahibiz.

Her şeyden önce atıştırmalık olan her türlü paketli ya da hızlı yiyecek tüketmekten uzak durmalıyız. Psikolojik baskı oluşması durumunda da çok fazla yiyecek tüketebiliyoruz. Aslında yemek yemenin bize iyi geldiğini düşünüyor ama zarar verdiğini ise; kiloları aldıktan sonra anlayabiliyoruz.

Gazlı ve paket halinde sunulan içecekler de aynı oranda zararlı ve kilo aldırıcı özelliklere sahip. Mümkün olduğunca taze sıkılmış meyve suları ve asitsiz içecekleri tüketmek ilkeniz olsun.

Sabah kahvaltısı önemli bir öğündür; ancak hızlı yaşam şeklimiz ile bu öğünü atlıyoruz ve hazır hamur işi tarzında yiyeceklerle geçiştiriyoruz. Bu yiyecekler kalorisi yüksek ve besin değeri olarak düşük. Bunun yanında öğle ya da akşam yemekleri de dışarıda tüketildiğinde aynı durumu sağlıyor. Çünkü içinde kullanılan malzemenin kalitesi ve ölçüsü nedir, bilmiyoruz.

Yani kısacası; sağlıklı ve dengeli beslenmek kendi elinizdedir. Bu açıdan her şekilde sağlıklı beslenmek ve kilo almak istemiyorsak öncelikle kendimize bir disiplin uygulamamız gerekmektedir. Ve sürekli hareket halinde olmamız ve almış olduğumuz kalorileri mutlaka yakmamız gerekir.

Kendinize Uygulayacağınız Yöntemler Ne Olmalıdır?