Zayıflatan 27 süper gıda listesi!

Dünyaca ünlü Time Dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan 27 ‘süper gıda’nın listesini yaptı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...