Zehra Çilingiroğlu imaj değiştirdi

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Maslak'taki bir mekandaydı. Bir kız, iki erkek arkadaşıyla geldiği mekanda Zehra’ya sevgilisi eşlik etti. Saçlarını boyattığı ve imaj değişikliğine gittiği görülen Zehra Çilingiroğlu, “Küçük bir değişiklik yaptım. Bir süre böyle kalacağım” diye konuştu