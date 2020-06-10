Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Geçen hafta Fethullahçı Terör Örgütü şüphelisi firari eski savcı Zekeriya Öz'e ait olduğu öne sürülen Almanya'daki lüks villa görüntüleri yayınlandı. Türkiye'den kaçtıktan sonra lüks bir hayat yaşadığı görülen Zekeriya Öz'ün savcı olarak görev yaptığı dönemdeki mal varlığı ve banka hesap hareketleri hep merak edildi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre FETÖ'nün kurduğu kumpasların merkezindeki isimlerinden biri olan Zekeriya Öz hakkında açılan soruşturmada mal varlığı incelendi. Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkisi mercek altına alınan soruşturmada, Zekeriya Öz'ün Bursa'da biri kendi üzerine, 3'ü eşinin üzerine kayıtlı toplam 4 evi çıktı.

YATIRIM HESABI BAŞ DÖNDÜRDÜ

Soruşturmada tüm bankalara yazı gönderilerek, Zekeriya Öz ile ilgili açılan hesapların dokümanları ve hesap hareketleri de istendi. Banka hesap dökümleri normal görünürken, gelen bir yatırım hesabındaki hareketlilik ise baş döndürdü. Zekeriya Öz'ün milyon dolarlık yatırım hesabı olduğu ortaya çıktı.

10 MİLYON DOLARI AŞKIN PARA AKIŞI

Zekeriya Öz, 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar satın alarak ilk işlemini yapmış. 18 ay devam eden hesap hareketlerinde 10 milyon dolar üzerinde para akışı olduğu belirlendi. Zekeriya Öz'ün yurt dışına çıkış işlemleri de incelemeye alındı.

OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE...

Zekeriya Öz'ün, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar satın aldığı da ortaya çıktı. Öz, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce de 850 bin liralık dolar satın almış.

KAÇMADAN ÖNCE HESABINI BOŞALTTI

Bir başka dikkat çeken ayrıntı da Zekeriya Öz'ün hesabını boşalttığı tarihti. Görevden alınmadan bir ay önce hesabını boşalttığı görülen Zekeriya Öz, 8 ay sonra ise yurt dışına kaçtı.

"7 BİN LİRA MAAŞ ALIYORDU"

Zekeriya Öz'ün milyonluk hesap hareketlerini avukat Zekeriya Çetin yorumladı. Bir savcının 2013'te maaşının 7 bin lira olduğunu vurgulayan avukat Çetin "Hakim ve savcılar birinci sınıf olanlar yaklaşık 7 bin lira aylık ücret alıyorlardı. O yıllarda eşi de hakim savcı olsa dahi bu denli yüksek miktarlı dolar satın alma ihtimali yoktur. O dönem bu tür özellikle etkili makamlarda bulunan kişiler ayrıca kanunsuz işlere bulaşmış olma ihtimalleri yüksektir" dedi. Çetin, Öz'ün kritik operasyonlar öncesinden dolar satın alması için de "17-25 Aralık operasyonları ile sansasyonel bir takım olayların gerçekleşebileceğini ve doların artacağını düşünerek yüksek miktarda dolar satın almıştır" diye konuştu.