Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Zekeriya Ünlü, İbo Show'a konuk oldu. Türkücü Zekeriya Ünlü'nün hayatı merak ediliyor. Peki, Zekeriya Ünlü nereli? Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında? İşte Zekeriya Ünlü şarkıları

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

4 Şubat 1962’de Şanlıurfa’da dünyaya geldi. 59 yaşındaki türkücü ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.

Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.

Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ZEKERİYA ÜNLÜ’NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ

2013- Bu Adam Benim Babam

Kınıfır Bedreng Olur

1989- İkimiz de Şarhoştuk

2006- Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri

Felek Sen Ne Feleksen

Ayrılık Treni

Mektebin Bacaları

Hele Yar Zalım Yar

Antebin Kalesinde

Kara Köprü Narlıktır

Yaram İçerden

Şıblane

Dıkım Bımrım

-Harrana Gel

Balıklı Göl

Amane Amane