Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Zekeriya Ünlü, İbo Show'a konuk oldu. Türkücü Zekeriya Ünlü'nün hayatı merak ediliyor. Peki, Zekeriya Ünlü nereli? Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında? İşte Zekeriya Ünlü şarkıları
ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?
4 Şubat 1962’de Şanlıurfa’da dünyaya geldi. 59 yaşındaki türkücü ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.
Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.
Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ZEKERİYA ÜNLÜ’NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ
2013- Bu Adam Benim Babam
Kınıfır Bedreng Olur
1989- İkimiz de Şarhoştuk
2006- Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri
Felek Sen Ne Feleksen
Ayrılık Treni
Mektebin Bacaları
Hele Yar Zalım Yar
Antebin Kalesinde
Kara Köprü Narlıktır
Yaram İçerden
Şıblane
Dıkım Bımrım
-Harrana Gel
Balıklı Göl
Amane Amane
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