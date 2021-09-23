Zeki Müren anılıyor 0:00 / 0:00

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Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) en önemli bağışçılarından olan değerli sanatçı Zeki Müren'i, ebediyete intikalinin 25'inci yılında Bursa'da Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek bir törenle, Bodrum'da ise Zeki Müren Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak olan mevlitle anacak.

Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 25'inci yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) tarafından Bursa ve Bodrum'da düzenlenen anma töreni ve mevlitle anılacak. Tüm mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan kıymetli sanatçı Zeki Müren 24 Eylül Cuma günü doğduğu Bursa'da Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Ardından ise Zeki Müren Güzel Sanatlar Müzesi'nde bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Sanat Güneşi'nin çok sevdiği Bodrum'da ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla günümüzde, Zeki Müren Sanat Müzesi olarak kullanılan evinde gerçekleştirilecek mevlit ise koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek dijital ortamdan canlı olarak yayınlanacak.

Bugüne dek TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan 5 bini aşkın öğrenci faydalanırken, Mehmetçik Vakfı, sanatçının Vakfa yaptığı bağışla gücüne güç katarak, Şehit ve Gazi ailelerine aylık 16 milyon yardımda bulunuyor.

Devlet sanatçısı, söz yazarı ve bestecisi, Türk Sanat Musikisi'nin unutulmaz sesi Zeki Müren, 26 Mart 1996 tarihinde yapmış olduğu vasiyetnamesi ile başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim imkânı sağlamak amacıyla mal varlığının yarısını Türk Eğitim Vakfı'na, diğer yarısını ise gazilerimiz ile şehit ve gazi çocuklarımıza destek için TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı, sanatçının mirasının yasal varisleri olarak 2002 yılında Bursa'da sanatın har dalı ile ilgili eğitimler verilen Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ni yaptırdı.

Lisenin kurulduğu yıldan bu yana 2 bin 525 öğrenci Görsel Sanatlar, 2 bin 525 öğrenci Müzik Bölümü olmak üzere toplam 5 bin 50 öğrenciye eğitim verildi. Halen okulda devam eden öğrenci sayısı ise 331.

Türk Eğitim Vakfı'nda adına açılan Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne dek 81 şehirde öğrenim gören 3 bin 638 öğrenciye burs verildi. 2021-2022 eğitim -öğretim yılında TEV Zeki Müren Burs Fonu ile 220 öğrenciye ayda 800 TL burs desteği sağlanacak.