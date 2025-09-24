Zeki Müren, vefatının 29'uncu yılında anıldı
Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 29'uncu yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, merhum sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Anma töreninin ardından Emirsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.
Ayrıca Bursa Kent Müzesinde de Zeki Müren'in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve anılarını yansıtan 'Elbet Bir Gün' adlı sergi ziyarete açıldı.