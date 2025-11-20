Habertürk
        "Zelenskiy ABD'nin barış planı taslağını aldı"

        "Zelenskiy ABD'nin barış planı taslağını aldı"

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından sunulan barış planı taslağını teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:29 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:57
        
        ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, savaşı sona erdirmek için "diplomasiyi yoğunlaştırabilecek taslak planı" ilettiği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verildi.

        Zelenskiy'nin bugün Ukraynalı yetkililerle toplantı düzenleyerek planı ele aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Ukrayna Devlet Başkanı, halkımız için önemli olan temel ilkeleri özetledi ve bugünkü toplantının ardından, savaşın onurlu şekilde sona ermesini sağlayacak şekilde planın maddeleri üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

        
        

        Açıklamada, Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Ukrayna, Rus işgalinin ilk saniyelerinden bu yana barış için çabalıyor ve gerçek barışı daha da yakınlaştırabilecek tüm anlamlı önerileri destekliyor. Ukrayna, yılın başından bu yana Başkan Trump'ın kan dökülmesini durdurma önerilerini destekliyor. Barışın sağlanması için Amerikan tarafı ile Avrupa ve dünyadaki müttefiklerimizle yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Ukrayna Devlet Başkanı'nın önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli temel noktaları görüşmesi bekleniyor."

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişareleri yürütmediklerini ancak temasları sürdürdüklerini belirterek, "Rusya, barışçıl çözüme açık." dedi.

        Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna krizinin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinin önemini vurgulayan Peskov, "Rusya, barışçıl çözüme açık. Ancak bu çözümün, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırması gerekiyor." şeklinde konuştu.

        "Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişarelerin devam edip etmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Şu anda böyle bir istişare yapılmıyor. Temaslar sürüyor. Ancak istişare denilebilecek bir süreç yürütülmüyor." ifadelerini kullandı.

        Peskov, "ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sonlandıracak 28 maddelik bir plan hazırladığı yönündeki iddiayı doğrulayabilir misiniz?" sorusuna ise "Hayır. Bu konuda ancak her zaman tekrarladığımızı söyleyebilirim: Anchorage zirvesinde sağlanan hususlara yeni bir şey ekleyemeyiz. Bu konuda yeni bir şey yok." şeklinde cevapladı.

        #trump
        #Ukrayna
