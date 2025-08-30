Zelenskiy: Moskova, liderler toplantısına hazırlık süresini saldırı düzenlemek için kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova'nın iki ülke liderlerinin bir araya geleceği toplantıya hazırlık süresini ülkesine yönelik yeni büyük saldırılar başlatmak için kullandığını söyledi.

Zelenskiy, "Diplomasi için bir fırsat penceresini yeniden açmanın tek yolu, Rus ordusunu finanse edenlere karşı sert önlemler almak ve Moskova'nın kendisine karşı bankacılık ve enerji yaptırımları gibi etkili yaptırımlar uygulamaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanması hususunda iyimserliğini sürdürürken, Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırılara devam ediyor.