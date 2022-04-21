Zelenskiy: "Ruslar 500 bin Ukraynalıyı Rusya'ya çıkardı" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Zelenskiy, Portekiz Parlamentosuna video konferans yoluyla hitabında, "Rus işgalciler işgal ettikleri topraklardan daha şimdiden en az 500 bin vatandaşımızı (Rusya'ya) çıkardı. Bu tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerin yaptığı budur." ifadesini kullandı.

Sınır dışı edilen Ukraynalıların evraklarına el konulduğunu ve iletişimden mahrum bırakıldığını belirten Zelenskiy, "Vatandaşlarımız, Rusya'nın uzak bölgelerine dağıtılıyor." dedi.

Zelenskiy, 57 günlük tam kapsamlı bir savaşta Rusya tarafından ele geçirilen yaklaşık 1000 yerleşim yerini kurtardıklarını ancak hala işgal edilen kent ve yerleşim yerlerinin daha da fazla olduğunu vurguladı.

Rus işgaline karşı savunmak için özgür dünya halklarından ülkesine silah yardımında bulunmalarını talep ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Leopard tankları, zırhlı araçlar, Zıpkın gemisavar füzeleri bunlar sizin sahip olduğunuz ve Avrupa'nın özgürlüğünü korumaya yardımcı olabileceğiniz şeyler. Bu nedenle bu yardımı bize sağlamak için ülkenize başvuruyorum." diye konuştu.

"BUGÜN MARİUPOL'DAN SİVİL ÇIKARTAMADIK"

Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Mariupol’da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

İnsanların dün ilk kez Mariupol’dan doğrudan Zaporojiya’ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu belirten Vereşçuk, şunları kaydetti:

“Bugün (21 Nisan’da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık.”

Vereşçuk, Ukrayna’nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de kaydetti.