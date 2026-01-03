Habertürk
        Haberler Dünya Zelenskiy, yeni savunma bakanını duyurdu | Dış Haberler

        Zelenskiy, yeni savunma bakanını açıkladı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanı olarak atanacağını bildirdi. Zelenskiy ayrıca, Kirilo Budanov'un Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atandığını duyurmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 01:47 Güncelleme: 03.01.2026 - 01:55
        Zelenskiy, yeni savunma bakanını açıkladı
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanlığının başına getirileceğini bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna hükümeti ve bazı devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine ilişkin bilgi verdi.

        Devlet kurumlarında "değişikliklerin süreceğini" kaydeden Zelenskiy, "Bugün, Ukrayna’yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov’u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını ve bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

        Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurdu.

        Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a savunma bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna Savunma Bakanlığının çalışma şeklini de değiştirmeye karar verdim." diye konuştu.

        Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirterek, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." yorumunu yaptı.

        Avrupa, ABD ve Ukrayna’nın güvenlik danışmanlarının bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Zelenskiy, ülkesine destek veren herkese teşekkür etti.

        DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİNE ATAMA YAPILDI

        Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'un, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atandığı bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında GUR Başkanı Budanov'u Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini, kendisine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı görevini teklif ettiğini aktardı.

        Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

        "Ukrayna'nın şimdi güvenlik konuları, Ukrayna savunma ve güvenlik kuvvetlerinin geliştirilmesi ve diplomatik müzakerelere daha fazla odaklanması gerekiyor ve devlet başkanlığı ofisi öncelikle devlet için bu görevlerini yerine getirmekle görevli olacaktır. Ayrıca, Devlet Başkanlığı Ofisinin yeni başkanına, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve diğer gerekli liderler ve kurumlarla işbirliği içinde, devletimizin savunma ve kalkınmasının stratejik temellerini ve atılacak sonraki adımları güncellemesi ve onay için sunması talimatını verdim."

        Budanov da Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin teklifini kabul ettiğini bildirdi.

        39 yaşındaki Budanov, "Ukrayna'ya hizmet etmeye devam ediyorum. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı görevini ülkeye yönelik sorumluluğumun yeni bir aşaması olarak görüyorum." dedi.

        GUR'da çalıştığı ekibine teşekkür eden Budanov, "Düşmanı yenmek, Ukrayna'yı savunmak ve adil bir barışa ulaşmak için üzerimize düşeni yapmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yermak, 28 kasım 2025'te görevinden istifa etmişti

        Zelenskiy, 28 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

        Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." demişti.

        Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) 28 Kasım sabah saatlerinde, yolsuzlukla mücadalesi kapsamında yürütülen bir soruşturma nedeni ile Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.

        *Haberin fotoğrafı, Mihaylo Fedorov'un sosyal medya hesabı üzerinden servis edilmiştir, temsilidir

