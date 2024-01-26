Zemheri ne zaman bitecek? Zemheri nedir, ne zaman, başlar, ne zaman biter?
Zemheri nedir, ne zaman bitecek? Ocak ayının sonuna gelinmesiyle birlikte ilkbaharın gelişini bekleyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, zemheri ne zaman başlar ve biter? İşte merak edilen detaylar...
Zemheri ne zaman biter? Zemheri nedir? Ocak ayının sonuna yaklaştığımız günlerde bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için başta belirtilen sorunun cevaplarını haberimizde derledik. İşte zemheri ile ilgili merak edilen ayrıntılar...
ZEMHERİ NEDİR?
Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor.
Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri Ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.