Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.
Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.
2 EKSİK
Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında 2 eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla ve Rusya'ya götürülmeyen Valbuena rövanşta forma giyemeyecek.
9 İSİM YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak: Soldado, Mehmet Ekici, Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu.
YANAL'IN PLANI
Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu maçın taktiği için kurmayları ile yoğun bir mesaiye girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sadece defans yapmanın kendilerine yetmeyeceği ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği konusunda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Yanal'ın mücadelede ne olursa olsun akıllarının kenarında hep gol atma fikrinin bulunmasını istediği öğrenildi.
FORVETE AYEW
Yanal, santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanacak. Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal, ileri uçta Ganalı isme forma verecek.
Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Harun Tekin
Şener Özbayraklı
Martin Skrtel
Sadık Çiftpınar
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
Jailson
Tolgay (Eljif)
Victor Moses
İsmail Köybaşı
Ayew
HAVAYA DİKKAT
Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.
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