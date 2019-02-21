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YANAL'IN PLANI

Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu maçın taktiği için kurmayları ile yoğun bir mesaiye girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sadece defans yapmanın kendilerine yetmeyeceği ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği konusunda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Yanal'ın mücadelede ne olursa olsun akıllarının kenarında hep gol atma fikrinin bulunmasını istediği öğrenildi.