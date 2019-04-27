Programda genç popçudan övgü ile bahseden usta sanatçı, Alya ile birlikte düet yaptı. Program öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Zerrin Özer, “Müthiş bir ses keşfettim. Alya, çok başarılı bir şarkıcı onunla bu gece Şehrazat'ın kıyamam şarkısını seslendireceğiz. Şehrazat'ta televizyon başında bizi izliyor bakalım o nasıl bulacak?” dedi.