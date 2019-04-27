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Zerrin Özer'den Alya’ya tam not

Geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıklayan 61 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, TRT Müzik’te yayımlanan programında bu hafta genç şarkıcı Alya’yı konuk etti

Zerrin Özer

Programda genç popçudan övgü ile bahseden usta sanatçı, Alya ile birlikte düet yaptı. Program öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Zerrin Özer, “Müthiş bir ses keşfettim. Alya, çok başarılı bir şarkıcı onunla bu gece Şehrazat'ın kıyamam şarkısını seslendireceğiz. Şehrazat'ta televizyon başında bizi izliyor bakalım o nasıl bulacak?” dedi.

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