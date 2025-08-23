Habertürk
        Haberler Müzik 'Akıllı Ol' yayında

        'Akıllı Ol' yayında

        Zerrin Özer ve Serap Zincir'in yeni şarkısı 'Akıllı Ol' yayında

        Giriş: 23.08.2025 - 22:25 Güncelleme: 23.08.2025 - 22:25
        'Akıllı Ol' yayında
        Zerrin Özer ile genç şarkıcı Serap Zincir, yapımcılığını Hilmi Elitez'in üstlendiği, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzalı 'Akıllı Ol' şarkısıyla müzikseverlerle buluştu.

        Enerjik ve dinamik sözleriyle kıpır kıpır olan 'Akıllı Ol' şarkısının klip çekimleri, İstanbul’da bir stüdyoda, Recep Yenigün yönetmenliğinde gerçekleştirildi. İkili, enerjik halleriyle klipte dikkat çekerken, şarkı yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda kısa sürede büyük ilgi gördü.

