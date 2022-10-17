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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'nın toprak altında kalan bölümünden çıkarılan ve büyük bölümü orijinalliğini koruyan yaklaşık 600 blok restore edildikten sonra tapınak, 1700 yıl sonra ayağa kaldırılmış olacak

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AA
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde bulunan antik kentteki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    AA'nın haberine göre Cumhuriyet dönemi öncesinde Alman arkeologlar tarafından kazılan antik kentte, bugüne kadar Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkartıldı. Kazılarda ayrıca 80 heykel ile çeşitli eşyalar da bulundu.
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    1700 yıllık geçmişe sahip antik kentte bulunan Zeus Tapınağı'nda geçen yıl başlanan kazı çalışmaları ise tamamlandı. 600'e yakın bloğun vinç yardımıyla tek tek özenle çıkarıldığı alanda, büyük sütunların da bulunduğu parçalar tapınağın yanına bırakıldı. Eserler, burada restore edildikten sonra olduğu yerde tapınağın ilk günkü görünümüyle sergilenecek.
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    Kazı Başkanı Kökdemir,, tanrılar ve tanrıçalar kenti olarak anılan antik kentteki tapınağın dinsel agora olarak bilinen alanda ortaya çıkarıldığını söyledi. Çalışmaların yaklaşık 1 yıl sürdüğünü dile getiren Kökdemir, şöyle konuştu:
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    "Tapınağını kendi temel kalıntılarıyla birlikte yapıya ait üst yapı elemanlarını, yıkıldığı yerde ortaya çıkardık. Bu muazzam ve heyecan verici bir işti. Ama tabii ki daha da heyecanlandıran ortaya çıkardığımız, tapınağa ait olan kalıntıların yüzde 75'in üzerinde bir rakamın üzerinde olması. Bu muazzam bir rakam. Şu anda 600'e yakın yapıya ait mimari bloğu envantere aldık. Bunların yüzde 90'ı sağlam şekilde. Zaten yapının aşağı yukarı 800 mimari elemanı var. Dolayısıyla ortaya çıkardığımız çok büyük bir oran."
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Kökdemir, Zeus Tapınağı'nın bazı parçalarının Berlin Pergamon Müzesi'nde olduğunu hatırlattı.

     
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    Çıkan eserleri gelecek yıl tapınağın bulunduğu alana koymayı hedeflediklerini ifade eden Kökdemir, bu şekilde Zeus Tapınağı'nın yüzde 70 bölümünü göstereceklerini dile getirdi.
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    Bundan sonra dinsel agora bölgesine yoğunlaşacaklarını vurgulayan Kökdemir, Zeus Tapınağı'nı ziyarete açtıktan sonra buradaki sırların peşinden gideceklerini sözlerine ekledi.
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise Zeus Tapınağı'nı kısa sürede turizme kazandırma hedefinde oldukları kaydetti.

     
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak
  • Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılan yaklaşık 600 blokla ayağa kaldırılacak

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