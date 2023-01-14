ZEYNEP ALKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı olarak 26 Mayıs 1998'de dünyaya geldi. Şu an 24 yaşında olan Zeynep alkan, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile daha önce 3 dizi ve 1 sinema filminde birlikte çalışmıştır.