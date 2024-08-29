Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü ile gecelerde
Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü ile Karaköy'deki bir mekânda yemek yedi. Çift, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı
Giriş: 29.08.2024 - 07:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:51
1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile Karaköy'deki bir mekândaydı.
2
Bir süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, baş başa akşam yemeği yedi.
3
Çift, mekân çıkışında basın mensuplarını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.