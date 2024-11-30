Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün panik anları

Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü’yü adeta unutarak taksiye yöneldi. Bu durum üzerine muhabirlerin, "Zeynep Hanım’ın aracı burada, neden taksiye biniyor? İçeride bir sorun mu yaşadınız?" sorusuna Tütüncü, duruma hızlıca müdahale ederek sevgilisine, "Bebeğim, sen böyle gel" diyerek Bastık’ı yanına çağırdı.