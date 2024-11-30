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        Haberler Objektife Takılanlar Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün panik anları - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün panik anları

        Şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Etiler'de görüntülendi. Mekân çıkışında Bastık, sevgilisini unuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:26
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, önceki gece Etiler’de bulunan bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan çift, hangi otomobile bineceklerini şaşırdı.

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        Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü’yü adeta unutarak taksiye yöneldi. Bu durum üzerine muhabirlerin, "Zeynep Hanım’ın aracı burada, neden taksiye biniyor? İçeride bir sorun mu yaşadınız?" sorusuna Tütüncü, duruma hızlıca müdahale ederek sevgilisine, "Bebeğim, sen böyle gel" diyerek Bastık’ı yanına çağırdı.

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        Yaşanan kısa süreli karışıklığın ardından çift, yan yana gelerek gülümsemeyle, "İyi geceler" dilekleriyle araçlarına binip hızla oradan uzaklaştı.

        #Serkay Tütüncü
        #Zeynep Bastık
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