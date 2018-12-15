Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, evde sıkıldıkları için hem hava almak hemde biraz alışveriş için dışarı çıktıklarını söylediler.

Zeynep Beşerler, dizi ve film projeleri hakkında çok teklifler geldiğini fakat bu konuda çok seçici olduğunu ve yakında sürpriz projelerle ekranlarda olabileceğinin sinyallerini verdi. Beşerler kardeşler gazetecilerle vedalaştıktan sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

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