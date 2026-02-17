Canlı
        Zeynep Kankonde: Ben yine hacklenmişim - Magazin haberleri

        Zeynep Kankonde: Ben yine hacklenmişim

        Oyuncu Zeynep Kankonde, sosyal medya hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu; takipçilerinden adına gönderilen mesaj ve isteklere itibar etmemelerini istedi

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 19:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:04
        "Ben yine hacklenmişim"
        Oyuncu Zeynep Kankonde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Daha önce de benzer bir durum yaşayan Kankonde, takipçilerini uyararak adına gönderilen mesajlara ve takip isteklerine itibar edilmemesini istedi.

        Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Ya ben yine hacklenmişim. Ne olur benim hiçbir isteğimi kabul etmeyin, beni takip etmeyin, gelen mesajlarımı açmayın. Bir tane manyak öyle uğraşıyor, meczuptur"

