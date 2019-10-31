Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in, Amerika'da sitede evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu açıklamalardan sonra ünlü oyuncu Bergüzar Korel Zeynep Korel'e konuşma yasağı aldırdı. Peki Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın büyük kızı olan Zeynep Korel kimdir? kaç yaşında?

ZEYNEP KOREL HAYATI

Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızı olan Zeynep Korel 1 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı. Evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya başlayan Korel, iki yıl yaşadığı Peru'da gördüğü çantalar ile kendi adını taşıyan çantalar tasarlamaya başladı. Şimdi ise oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep Korel, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdirdiğini söyledi.