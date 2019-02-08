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Demirel, Instagram hesabı üzerinden kızını fotoğrafını paylaşıp altına, "Benim koca bebeğim, ilk göz ağrım, canım kızım... Ne ara 5 yaşında oldun hiç anlamadım. Gururla izliyorum büyümeni... Özgüvenli, dediğim dedik, kararlı hallerini. Sana her baktığımda kendimi görüyorum ve nasıl güzel bir his bu anlatamam! İyi ki doğdun kızım, iyi ki beni annen yaptın! Seni çoook seviyorum! " notunu düştü.