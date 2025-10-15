Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, 2. turda elendi - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, 2. turda elendi

        Milli kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Ajla Tomljanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Sönmez, 2. turda elendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ajla Tomljanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti.

        Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. turda karşılaştığı Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 7-6, 6-3'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı