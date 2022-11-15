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Zeynep Tokuş çocuklarıyla doğum günü kutladı

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, özel hayatına dair paylaşımlarını sürdürüyor. Tokuş, son olarak oğlu Ali'nin doğum gününden fotoğraf paylaştı

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  • Zeynep Tokuş çocuklarıyla doğum günü kutladı

    1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.
  • Zeynep Tokuş çocuklarıyla doğum günü kutladı

    2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.
  • Zeynep Tokuş çocuklarıyla doğum günü kutladı

    Tokuş, çocuklarıyla geçirdiği zamanları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Tokuş son olarak Alp Nuhoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ali'nin doğum günün kutladı.

    "SEVGİ DOLU BİR ÖMRÜN OLSUN"

    Çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Tokuş, "Biricik oğlum Alim... Yumuşacık kalbin gibi sevgi dolu bir ömrün olsun. Yolun açık, aydınlık olsun. Seni çok seviyorum. Annen olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
  • Zeynep Tokuş çocuklarıyla doğum günü kutladı

    Zeynep Tokuş sık sık egzersiz yaptığı anları da yayınlıyor.

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