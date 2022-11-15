Zeynep Tokuş çocuklarıyla doğum günü kutladı

Tokuş, çocuklarıyla geçirdiği zamanları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Tokuş son olarak Alp Nuhoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ali'nin doğum günün kutladı.

"SEVGİ DOLU BİR ÖMRÜN OLSUN"

Çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Tokuş, "Biricik oğlum Alim... Yumuşacık kalbin gibi sevgi dolu bir ömrün olsun. Yolun açık, aydınlık olsun. Seni çok seviyorum. Annen olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.