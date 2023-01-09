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Zeytin, ülkemizin birçok bölgesinde yetiştirilen şifalı bir meyvedir. Vücudu zararlı hastalıklardan korumasının yanı sıra cilt, saç ve tırnaklar için de besleyici bir meyvedir. Zeytinin kendisinin faydalı olduğu gibi çekirdeği de birçok konuda vücuda fayda sağlamaktadır. Zeytin çekirdeği neye iyi gelir konusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte zeytin çekirdeği faydaları…

Zeytin Çekirdeği Faydaları

Uzun yıllardan beri severek tüketilen ve lezzetiyle birçok insanın beğenisini kazanan bir besin olan zeytin aynı zamanda çok faydalı bir gıdadır. Zeytin ağacından toplandıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek sofralarımızda yer alan zeytin çekirdekli meyveler arasındadır. İçinde bulundurduğu çekirdek içeriğinde bir yağ bulundurur ve ortası boş bir yapıya sahiptir. Bu sebeple birçok kişi tarafından yutulmasında bir sakınca görülmediği gibi, sağlığa da birçok faydası olduğu öne sürülmüştür.

İnsanlar zeytin çekirdeği konusunda yutulmasını önerenler ve yutulmasını sakıncalı bulanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Fakat birçok uzman zeytin çekirdeğinin yutulmasının dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğinde sakıncası olmadığını hatta faydaları olduğunu belirtmektedir. Uzmanlar tarafından zeytin çekirdeğinin selülozik bir madde olması nedeniyle mide ve bağırsakta herhangi bir probleme yol açmadığı öne sürülmektedir. Ayrıca magnezyum, A vitamini, demir gibi vitamin içeriğine sahip bir maddedir.

Birçok kişi tarafından da zeytin çekirdeğinin cilde faydaları merak edildiği gibi, zeytin çekirdeği zayıflatır mı sorusu da merak konusu olmaktadır. Zeytinin cilde faydalı olduğu bilinse de zeytin çekirdeğinin cilde faydaları ve zayıflatma konusundaki etkileri kanıtlanmamıştır. Mucize meyve zeytinin çekirdeğinin merak edilen yararları:

Kötü kolesterol LDL’nin düşmesine katkı sağlar.

Hemoroid hastalığından mustarip olan kişilerin şikâyetlerinin önüne geçer.

Mideyi güçlendirmesi sebebiyle hazımsızlığa iyi gelir.

Mide ağrısı, yanması gibi şikâyetlerin önüne geçtiği gibi mide ağrılarına da iyi gelir.

Kansere oluşumuna karşı bir kalkan görevi gördüğü öne sürülmektedir.

Diyabetli kişilerin kendi diyetlerine uydukları takdirde şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

Zeytin çekirdeği ezilerek ağrıyan bölgelere sürüldüğünde ağrının hafiflemesini sağlar.

Prostat probleminin önüne geçer.

Zeytin Çekirdeği Nasıl Kullanılır?

Zeytin çekirdeği uzmanlar tarafından sağlığa birçok faydası olduğu söylenen bir maddedir. Bu yararlı maddenin nasıl tüketilebileceği ise merak edilmektedir. Zeytin çekirdeğini kullanmanın bilinen iki yöntem, vardır. Bunlardan biri zeytin çekirdeğini her gün olacak şekilde günde en az 2 tane yutmaktadır. Uzmanlar, zeytin çekirdeğinin bu şekilde kullanılabileceğini belirtmektedir.

Aynı zamanda zeytin çekirdeği yararları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmiştir. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, zeytin çekirdeğinin bir taş yardımıyla ezilerek kullanılabileceğini ifade etmiştir. Saraçoğlu, bu şekilde özellikle bademcik iltihabı söz konusu olduğunda boğaza sürülerek bekletilen ezilmiş zeytin çekirdeğinin iltihabı iyileştirmede önemli rol oynadığını söylemiştir.

Zeytin Çekirdeğinin Zararları

Zeytin çekirdeğinin faydalarını öne süren uzmanlar olduğu gibi bazı uzmanlar ise zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olabileceğini dile getirmiştir. Bazı uzmanlar zeytin çekirdeği yutmanın vücudu ve sindirim sistemini yoracağını, mide ve bağırsaklarda sorunlara yol açacağını belirtmektedir.

Ayrıca zeytin çekirdeği dikkatli yutulmadığında boğaza takılarak oldukça tehlikeli sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu nedenle yutarken çok dikkatli olması önerilmektedir.