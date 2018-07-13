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KABIZLIK SORUNUNUZ VARSA...

Dr. Fevzi Özgönül, kabızlık tedavisinde önerilen ve kullanılan birçok desteğin, geçici olarak tedavi ediyormuş gibi görünse de bağırsak iç yüzeyindeki muhteşem yapı mikrobiyataya zarar verdiği için uzun dönemde işi çok daha çıkılmaz bir duruma getirebildiğini belirterek, şunları söyledi: