Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın” dedi.
Zeytinin siyahının, yeşilinin hepsinin kahvaltı sofralarında baş tacı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, “Tabii sadece kahvaltıda tüketmiyoruz.
Zeytinin yağını da yemek yaparken de kahvaltıda da ekmeğimizi bandırarak da, hatta bardağa koyup içerek de kullanabiliriz.
"Zeyinyağı kullanımı bu kadarla da bitmez. Kozmetikten ilaç sanayiine kadar çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Sabun yapılıp hem cildimizi hem de saçımızı korur, canlandırır."
"Zeytinin meyvesi dışında ağacından yaprağına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Körpe zeytin yaprağını aynı çay gibi demleyerek de içebilirsiniz” diye konuştu.
Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Dr. Fevzi Özgönül, “Nasıl badem, ceviz ve fındığı yiyor ve güçleniyorsak zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltın, bağırsaklarınızı güçlendirip kabızlığınızı ortadan kaldırın.
Zeytin çekirdeği yapısı bol selüloz içerdiği için serttir, çiğnenerek yenilmez fakat bu selülözik maddeyi, sindirim enzimleri ve mide asidi kolaylıkla eriterek içerdiği çok değerli ve bir zeytin ağacının gücünü barındıran özünü ortaya çıkarabilir” dedi.
Zeytin çekirdeğinin sahip olduğu bu özün mide yanması olan kişilerde mide iç yüzeyini güçlendirerek yanmaları azaltacağını kaydeden Dr. Fevzi Özgönül, şöyle konuştu:
“Bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık probleminde yardımcıdır. Sindirim sistemini konu alan bir çok rahatsızlığı da giderdiği araştırmalarda tespit edilmiştir.
Sabah kahvaltı sırasında yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, en azından selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendirecek ve böylece selüloz içeren bir çok yiyeceğin de sindirimini kolaylaştıracaktır.
Zeytin çekirdeğinin selülozik yapısını tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde zeytin çekirdeğini yuttuğunuz da korkmayın, bağırsaklarınız tıkanmaz, zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez.
Zeytin çekirdeğinin yutulması nedeni ile zarar görüldüğüne dair tıbbi bir araştırmaya ben rastlamadım. Bu nedenle ben de yaklaşık 3 aydır haftada 3-4 gün 2-3 zeytin çekirdeği yutuyorum.
Yuttuğum tüm zeytin çekirdeklerinin de sindirim sistemimde eridiğini hissediyorum.”
KABIZLIK SORUNUNUZ VARSA...
Dr. Fevzi Özgönül, kabızlık tedavisinde önerilen ve kullanılan birçok desteğin, geçici olarak tedavi ediyormuş gibi görünse de bağırsak iç yüzeyindeki muhteşem yapı mikrobiyataya zarar verdiği için uzun dönemde işi çok daha çıkılmaz bir duruma getirebildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle en sık kullanılan sinameki bitkisi veya bu bitkinin katkı olarak kullanıldığı çaylar, uzun dönemde yan etki olarak daha müzmin bir kabızlık oluşturabilmektedir. Kabızlık için önerdiğimiz zeytin çekirdeğiniyuttuğunuzda, zeytin çekirdeğindeki bir maddenin kabızlık sorununuzu çözeceğini düşünmeyin.
Zeytin çekirdeğinde sadece bu selülozik yapı mevcuttur, ayrıcaiçinde farklı bir yağ katmanı da bulunur. Zeytinyağı üretilirken soğuk sıkma aşamasında zeytin çekirdeği kabuğu kırılarak bu yağ zeytinyağına karışır, bu nedenle soğuk sıkma daha değerli bir zeytin yağı türüdür.
Zeytin çekirdeğinin kabızlıkta faydalı olan kısmı, yoğun selülozik yapısıdır. Bu yoğun odunsu selülozik yapısindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Sindirim sistemi bu selülozik yapıyı eritebilmek için enzim sistemini güçlendirmek zorunda kalacaktır.
Bu enzim aktivitesi sayesinde yediğimiz gıdalar daha iyi sindirilir böylece gaz, şişkinlik, spazm gibi sindirim problemlerinden kurtuluruz. Sindirim güçlenince bağırsak iç yüzeyindeki mikrobiyata da güçlenir, böylece kabızlık şikayetinden kalıcı olarak kurtuluruz.
Zeytin çekirdeğini yutarken bazı kurallara da uyarak hem sağlığımızı geri kazanır hem de oluşabilecek tehlikeleri de savuşturmuş oluruz.
Zeytin çekirdeğini yutarken çok nadir de olsa; sivri olan her iki uç yapısı nedeniyle sindirim sisteminde travmalar oluşabilir bu nedenle, kahvaltınızda kullandığınız kaşığın iç yüzeyini kullanarak bu sivri bölümleri vurarak yuvarlayın ve elinizle kontrol edin ve rahat yutabileceğiniz 1-2 tanesini seçin, onları yutun.
Her öneride bir doz olduğunu ve bu dozun aşılması durumunda yarardan çok zarar oluşabileceğini de unutmamak gerekir. Haftanın 3-4 günü, 2-3 adetten fazla yutmamak gerekiyor. Kabızlık şikayetinden kurtulmak için beraberinde lifli gıdaları öğünlerinizde tüketmeyi ve hareketlerinizi arttırmayı unutmayın."
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