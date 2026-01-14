Habertürk
        Zeytinburnu'nda 3 kişinin yaralandığı kargo paketinin patlamasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı

        Zeytinburnu'nda 3 kişinin yaralandığı kargo paketinin patlamasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı

        Zeytinburnu'nda site danışmasına bırakılan kargo patlayarak 3 kişiyi yaraladı; soruşturmada kurye dahil 6 şüpheli yakalandı, olayın alacak-verecek husumetinden kaynaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:40
        Paketleme patlamasında 6 gözaltı
        Zeytinburnu'nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, bir sitenin girişindeki danışma noktasına gönderilen kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürütüldü.

        Ekipler çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C'yi yakaladı, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağını da tespit etti.

        İncelemelerde, hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenirken, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen C.G. yakalandı.

        Yapılan sorgulamada, M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği, olayda yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle böyle bir eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Patlama sırasında J.H. ile birlikte yaralanan 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

        OLAY

        Zeytinburnu'nda, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patlamıştı.

        Olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.

        FOTO: İHA

