Zeytinburnu nerede? Zeytinburnu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Zeytinburnu, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan bir ilçedir. Sahip olduğu tarihle öne çıkan ilçenin köklü geçmişi ve özgün kültürü de dikkat çekicidir. Günümüzde konut ve ticaret açısından büyük bir dinamizm taşıyan bir ilçe olmuştur. Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Zeytinburnu, merkezi konumu ile birlikte şehrin en kolay ulaşılabilen bölgelerinden biri hâline gelmiştir. Peki Zeytinburnu konumu nedir?

ZEYTİNBURNU NEREDE?

Zeytinburnu nerede yer alıyor? Avrupa Yakası’nda yer alan Zeytinburnu, tarihi yarımadanın kalbindedir. İstanbul’da yarımadanın batı kısmında konumlanan ilçe, birçok önemli ilçeye de komşudur. Doğusunda Fatih, batısında Bakırköy, kuzeyinde Bayrampaşa ve Güngören, güneyinde ise Marmara Denizi vardır.

REKLAM

ZEYTİNBURNU HANGİ ŞEHİRDE?

Zeytinburnu hangi şehirde? Şehrin 39 ilçesi arasına girmiş olan Zeytinburnu, sahip olduğu konum ile birlikte şehir merkezine son derece yakındır. Topkapı, Kazlıçeşme ve Merkezefendi gibi semtleriyle öne çıkmıştır.

ZEYTİNBURNU HANGİ İLDE?