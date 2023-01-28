AA

Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokaktaki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sebebi henüz tam olarak anlaşılamayan çökmeyle birlikte yangın çıktığını söyledi.

Olayda araçların zarar gördüğünü belirten Arısoy, "Yol çökmüş görünüyor. Bu bölgede şu anda elektrik ve doğal gaz yok. Hemen buraya bakan binalar boşaltıldı. Kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Bütün kurumlar burada, bütün tedbirler alınmış durumda. Zeytinburnu Buz Adası, bu binalarda oturan hemşehrilerimiz için sabaha kadar hazır, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.