Zeytinciler Ankara'da sorunlarını anlattı

Bursa'nın Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçeleri ziraat odalarının talebiyle Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çiftçilerin zeytin hasadı sonrası yaşanan problemlerini içeren bir toplantı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bağcı ve Bakanlık genel müdürleri, Bursa ve Balıkesir Tarım ve Orman il müdürleri ve Balıkesir ziraat odalarından da temsilcilerin katıldığı toplantı 3 saat sürdü.