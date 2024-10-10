Kendilerinin yetersiz kaldığı noktada İl Jandarma Komutanlığının toprağı, ağaçlarını, ürünlerini koruduğunu anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti: "Sahada aktif komandolar, trafik ekipleri yol giriş çıkışlarında bize çok büyük destek oluyor. Jandarmanın bu uygulaması elimizi tabii ki güçlendirdi, geniş alanı daralttı. Bu da bize daha iyi kontrol imkanı sağlıyor. Zeytinliklerdeki bekçilerimiz daha güvenli oluyor. Bekçiler de kendini güvende hissediyor. Jandarmanın İHA'ları ve gece gündüz devriyeleri sayesinde hırsızlıklar azalmaya başladı. Bunun faydasını görüyoruz. Biz de sahadaki gözlemlerimizle bunları görüyoruz. İnşallah daha iyi seviyelere geleceğini ümit ediyoruz. Desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."