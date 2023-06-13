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Haberler Gündem Eğitim Zeytinyağı Asit mi Baz mı? Zeytinyağının Ph Değeri Kaçtır?
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Zeytinyağı asit mi baz mı? Zeytinyağının ph değeri kaçtır?

Zeytin ağacının verdiği meyvelerin, çeşitli işlemlerden geçmesi neticesinde elde edilen zeytinyağı, yeşile ve sarıya kaçan bir renk tonuna sahiptir. Özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda üretilen zeytinyağı; fosfor, potasyum ve magnezyum açısından da oldukça zengin olan bir besin maddesidir. Doymamış yağlar sınıfının bir ürünü olması sebebiyle insan sağlığına da oldukça faydalı bir ürün olan zeytinyağı asit mi baz mı? Zeytinyağı ph değeri kaçtır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Zeytinyağı Asit mi Baz mı? Zeytinyağının Ph Değeri Kaçtır?
HABERTURK.COM

Zeytinyağında; yağ asitleri, mineraller, vitaminler ve polifenoller gibi yaklaşık 230 farklı bileşen bulunmaktadır. Peki, zeytinyağı polifenol değeri kaç olmalıdır? Zeytinyağının ömrü kaç senedir? İşte, tüm detaylar…

Zeytinyağı Asit Mi Baz Mı?

Zeytinyağı; zeytinin çekirdeğiyle beraber kırılıp parçalanması yoluyla ve hiçbir kimyasal işleme uğramadan sadece fiziksel metotlarla elde edilen bir yağ çeşididir. Ağaçlardan toplanan zeytinlerin dallar ve yapraklardan arındırılmasının ardından, preslenmesi yoluyla elde edilen zeytinyağı asit mi baz mı?

Zeytinyağının asit mi yoksa baz mı olduğuna geçmeden önce, kısaca asit ve baz kavramlarından bahsetmek gerekmektedir. Suda çözünme esnasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit; hidrojen yerine hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler ve bazlar, bir maddenin herhangi bir kimyasal tepkime esnasında ne tarz bir davranış sergileyeceğini anlamamız noktasında oldukça önemlidir. Bu tanımın dışında asitler ile bazlar, sahip oldukları özelliklerle de birbirlerinden ayrılmaktadır. Örneğin asitler aşındırıcı olmaları ve ekşiye çalan bir tada sahip olmaları ile; bazlar ise daha acımtırak tatları ve kaygan yapıları ile dikkat çekerler.

Zeytinyağı asidik bir maddedir. Zeytin yağının içinde yer alan ve onun doymamış bir yağ olmasını sağlayan bu asit, aynı zamanda zeytinyağının asit olarak değerlendirilmesinin de sebebidir.

Zeytinyağı Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini anlayabilmek için yapılan testlere ph derecesi adı verilmektedir. Potansiyel hidrojenin kısaltması olan ph ölçümü; bir maddenin içinde yer alan hidrojen yoğunluğunun ölçülmesi ve bu ölçüm neticesinde o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Yapılan ölçümler neticesinde her madde 1 ile 14 arasında değişen bir ph derecesi alır ve bu maddeler ph cetveli üzerinde gösterilirler. 0 ile 14 arasındaki sayılardan meydana gelen bu ph cetvelinde, 0 ile 7 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında bir değer alan maddeler ise baz olarak isimlendirilir.

Peki, zeytinyağı ph değeri kaçtır? Zeytinyağının ph derecesi, yağın türüne göre değişmektedir. Natürel zeytinyağları 0.8 ile 2 arasında, riviera zeytinyağları 0.8 ile 1.5 arasında, rafine zeytinyağları ise 0.3 ph değerine sahiptir.

Zeytinyağı Polifenol Değeri Kaç Olmalı?

Zeytinin hem kendisinde hem yaprağında hem de ağaçta bulunan bir bileşen olan polifenol; zeytine acı tadını veren bir maddedir. Zeytini zararlı bakterilerden, zeytin ağacı ve yaprağını ise hastalıklardan koruyan bu acı tat, zeytinin yeşilden siyaha döndüğü süreçte azalır.

Peki, zeytinyağının polifenol değeri kaç olmalı? Kaliteli bir zeytinyağındaki polifenol değeri, %200’ün üzerinde ve %130’un altında olmamalıdır. Bu değerlerin dışında olan polifenol; zeytinyağının tadının bozulmasına sebep olmaktadır.

Zeytinyağının Ömrü Kaç Senedir?

Bir zeytinyağı doğru koşular altında saklandığında 2 yıla kadar dayanmaktadır.

İyi Bir Zeytinyağının Asit Oranı Ne Olmalı?

İyi kaliteye sahip bir zeytinyağının asit oranı %0,1 ile %1 arasında olmalıdır. Asit oranı %2’ye kadar olan zeytinyağları natürel birinci olarak; %0,8’e kadar olanlar ise sızma zeytinyağı olarak isimlendirilirler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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