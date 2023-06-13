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Günümüzden yaklaşık 7 bin sene önce ilk kez yapıldığı düşünülen yoğurt, çocuklarda kemik gelişimini hızlandırma, ileri yaşlarda ise kemik erimesini engellemede önemli rol oynayan besin maddeleri arasında yer almaktadır. Peki, yoğurt ph değeri kaçtır? İşte, yoğurt ile alakalı tüm detaylar…

Yoğurt Asit Mi Baz Mı?

Kimyada, suda gerçekleşen çözünme esnasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit; yine çözünme esnasında çözeltiye, hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler ekşiye çalan tatları ve aşındırıcı olma özellikleri ile; bazlar ise daha acımtırak tatları ve asitlere kıyasla daha kaygan olan yapıları ile öne çıkmaktadır. Peki, önemli besin kaynakları arasında yer alan yoğurt asit mi baz mı? Sütten yoğurt yapan bakterilerin, yoğurtta bulunan laktik asidi sentezlemesi sebebiyle, yoğurt asidik bir maddedir. Yoğurdun içinde yer alan bu laktik asidin miktarı az olması sebebiyle de yoğurt, zayıf asitler arasında yer almaktadır.

Yoğurt asit mi baz mı sorusuna cevap verdikten sonra, yoğurt hakkında birtakım bilgiler vermek yerinde olacaktır. Yoğurt yapma sürecinde ilk aşama, sütün 80 dereceye kadar ısıtılması ve daha sonra soğumaya bırakılmasıdır. Bu soğuma esnasında süt içinde yer alan proteinler, jel kıvamını alır ve sütün içinde yer alan ve sütün bozulmasını sağlayan tüm mikroorganizmalar ölür. Bu işlemin ardından süt bir kez daha soğutulur ve bu soğutma esnasında da yoğurdun oluşmasını sağlayacak olan bakteriler çalışmaya başlar. Son aşamada ise istenilen soğukluk seviyesine gelmiş olan süte, yoğurt başlatıcı bakteriler eklenir. Yapılan bu fermantasyon sürecinde, sütün içinde yer alan laktoz, laktik aside dönüşmekte ve bu laktik asit de yoğurta o kendisine has olan ekşi tadı vermektedir.

Yoğurt Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini belirlemek için kullanılan ölçüye ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu ölçümde, maddenin içinde hidrojen iyonlarının varlığı saptanmakta ve elde edilen sonuca göre de o maddenin asit mi ya da baz mı olduğu anlaşılmaktadır. Maddenin ölçümü sonrası ortaya çıkan bu ph değerleri, 0 ile 14 arasında değişmekte ve ölçüme tabi tutulan her madde yine 0 ile 14 arasında sayılardan meydana gelen ph cetvelinde gösterilmektedir. Bu cetvel üzerinde 0 ile 7 arasında bir ph değeri ile gösterilen maddeler asit; 7 ile 14 arasında gösterilen maddeler ise baz olarak tanımlanırlar. Peki, yoğurt ph değeri kaçtır?

Yoğurdun ph değeri, 4 ile 4.5 arasındadır. Yoğurt oluşturmak için uygulanan fermantasyon sürecinde, 6 ile 8 arasında değişen sütün ph değeri de 5’in altına indirilmektedir.

Yoğurdun Faydaları

Yoğurdun; kalsiyum, protein ve potasyum gibi mineraller ile; A, E ve B gibi vitaminler içermesi, onun insan sağlığı açısından çok önemli bir besin kaynağı olmasını sağlamaktadır. Bağırsakların florasının korunması, kemiklerin ve dişlerin güçlendirilmesi, kanser ve kalp damar rahatsızlığı gibi önemli hastalıkların engellenmesi, kas sistemlerinin desteklenmesi yoğurdun sağladığı faydalardan bazıları olarak öne çıkmaktadır.