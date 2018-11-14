Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, hareketsiz yaşamın kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret etti.
"MERDİVEN ÇIKIN"
AA'nın haberine göre; Timurkaynak, merdiven çıkmanın kalp dostu olduğunu, asansör yerine merdivenlerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle plaza gibi yerlerde çalışanlar spor ve egzersiz yapamamaktan şikayet ediyor. Bunlar bahane. Bulunduğunuz binada merdivenler varsa, bu kalbiniz için çok iyi bir spor olacaktır" ifadelerini kullandı.
Çalıştığı iş yeri, bir binanın 10. katında bulunan kişinin, en azından 5 katı merdivenlerle çıkması gerektiğini ifade eden Timurkaynak, şöyle devam etti: "İnerken asansöre binebilirsiniz ama çıkarken mutlaka merdivenle çıkın. Merdiven çıkma çok ciddi bir egzersizdir. Akciğer ve kalp kapasitenizi artıracaktır. Kondisyonunuzu yükseltecektir. Diyelim ki kalp hastalığınız var ve bundan sizin haberiniz yok. Merdiven çıkarken ortaya çıkacak ağrı ve nefes darlığı sizin için erken bir uyarı olacaktır. Bu yüzden de unutmayın ki merdivenler kalp dostudur."
Kalp ve damar sağlığı için sabahları bir çorba kaşığı erken hasat zeytinyağı ile güne başlama tavsiyesinde bulunan Timurkaynak, "Bir kaşık zeytinyağı ve üçer adet kavrulmamış badem, ceviz ve fındık yiyerek güne başlamak insan sağlığı için hem ciddi bir enerji kaynağı hem de ciddi bir tokluk hissini beraberinde getirir. Böylelikle bu formül kilo sorununu ortadan kaldırıp, damar yaşını da gençleştirir" değerlendirmesinde bulundu.
"İÇİNDEKİ MADDELER DAMARI GENÇ TUTAR"
Prof. Dr. Timurkaynak, kendisinin de bu şekilde beslendiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Zeytinyağı soframda yıllardır var ama sabahları içme işini 5 yıldan bu yana yapıyorum. Erken hasat sızması zeytinyağı kullanıyorum. Böylelikle çok daha genç görünüyorum. Çok daha dinamiğim, çok daha enerjiğim. Ben tüm gücümü ve kuvvetimi zeytinyağından alıyorum diyebilirim. Ayrıca işlemden geçmiş zeytinyağının içindeki yararlı maddelerin çoğu yok oluyor. Bu yüzden de özellikle erken hasat sızma zeytinyağı, kalp ve damar sağlığınız için son derece yararlıdır. İçindeki maddeler, damarı genç tutacaktır."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.