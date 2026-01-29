Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası için malzemeler (4–6 kişilik)

Ana malzemeler

500 gram Brüksel lahanası

3 yemek kaşığı zeytinyağı (tercihen sızma)

1 adet limonun suyu (isteğe göre yarım–1 limon)

1–2 diş sarımsak (rendelenmiş veya ezilmiş)

Tuz

Karabiber

Tat ve doku eklemek için (opsiyonel ama çok yakışır)

1 adet orta boy havuç (rendelenmiş veya ince jülyen)

1 avuç ceviz içi veya badem (kavrulmuş olursa daha aromalı)

2 yemek kaşığı nar taneleri (görsel ve ferahlık katar)

1 yemek kaşığı sirke (elma/üzüm; limonla birlikte kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı hardal (sosun lezzetini yükseltir)

1 tatlı kaşığı bal veya pekmez (acı–ekşi denge için, isteğe bağlı)

İnce kıyılmış dereotu veya maydanoz

Üzeri için

Susam / çörek otu

Pul biber

Limon kabuğu rendesi (çok az, isteğe bağlı)

Not: Brüksel lahanası küçük ve sıkıysa daha lezzetli olur. Çok büyümüş, yaprakları gevşemiş olanlar pişince dağılabilir.

Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası nasıl yapılır?

Brüksel lahanasını temizleyin

Lahanaların dış yapraklarında sararmış/bozulmuş olanları ayıklayın.

Dip kısmını çok az kesin (tamamen koparmayın; yapraklar dağılabilir).

Bol suda yıkayın.

Salata formu için iki hazırlık seçeneği: Bütün veya ikiye bölerek: Sunum daha "meze" gibi olur. İnce ince doğrayarak (şerit): Daha "salata" gibi olur ve sosu daha iyi çeker. Acılığını azaltmak için (önemli püf noktası) Brüksel lahanası bazı kişilere hafif acı gelebilir. Bunu azaltmak için: Kaynar suya 1 çay kaşığı tuz atın. Lahanaları suya atıp 2 dakika haşlayın (blanch yöntemi). Hemen süzüp soğuk suya alın (şoklama). Bu yöntem hem acılığı azaltır hem de lahananın rengini canlı tutar. Püf: Haşlama süresini uzatmayın. Brüksel lahanası fazla pişerse yumuşar, salatada diri doku kaybolur. Lahanayı pişirin (diri kalacak şekilde) Salata için en ideal yöntem "kısa haşlama + şoklamadır. Daha yumuşak sevenler için: Blanch sonrası aynı suda 3–4 dakika daha haşlayabilirsiniz. Toplam süre genelde 5–7 dakikayı geçmesin. Diri sevenler 3–4 dakikada bırakabilir; bıçak ucuyla kontrol edin: kolay batmalı ama dağılmamalı. Sosu hazırlayın (zeytinyağlı lezzetin sırrı)

Bir kasede: Zeytinyağı Limon suyu Sarımsak

Tuz–karabiber iyice çırpın. Daha zengin bir sos isterseniz: 1 tatlı kaşığı hardal + 1 tatlı kaşığı bal/pekmez ekleyip çırpın. Bu ikili hem acılığı dengeler hem de salataya "restoran sosu" havası katar. Salatayı birleştirin Haşlanıp süzülen (ve mümkünse şoklanmış) Brüksel lahanasını geniş bir kaseye alın. Sosu üzerine dökün ve nazikçe harmanlayın. Havuç rendesi, ceviz/badem, nar taneleri ve yeşillikleri ekleyip tekrar karıştırın. Püf noktaları (en lezzetli sonuç için) Brüksel lahanasını fazla haşlamayın; salatada "diri" kalması lezzeti yükseltir. Acılık sizi rahatsız ediyorsa blanch + şoklama mutlaka uygulayın. Sosu son anda değil, servis öncesi 10–15 dakika önce eklemek daha iyi sonuç verir. Sarımsağı fazla kaçırırsanız baskın olabilir; 1 dişle başlayıp artırmak daha güvenlidir. Cevizi tavada 1–2 dakika kavurmak aromayı belirginleştirir. Alternatif: Sıcak zeytinyağlı Brüksel lahanası (salata değil, yemek gibi) "Salata" yerine zeytinyağlı yemek yapmak isterseniz: Soğanı zeytinyağında kavurun Havuç ekleyin Brüksel lahanasını ekleyin Az su + limon + tuzla 15–20 dakika pişirin Üzerine dereotu ekleyin