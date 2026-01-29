Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi: Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatı nasıl yapılır, malzemeleri neler? ymk

        Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi: Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Hafif, besleyici ve sofraya "ferah bir tabak" eklemek isteyenlerin son yıllarda daha sık yöneldiği seçeneklerden biri zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası oluyor. Doğru pişirildiğinde acılığı azalır, diri dokusu korunur ve zeytinyağı–limon–sarımsak gibi tamamlayıcılarla çok lezzetli bir meze/salata formuna dönüşür. Üstelik et–tavuk–balık yanında garnitür olarak da, tek başına hafif bir öğün olarak da değerlendirilebilir. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası tarifi, malzemeler, adım adım yapılış, acılık azaltma yöntemleri, püf noktaları ve alternatif sunum seçenekleri yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası için malzemeler (4–6 kişilik)

        Ana malzemeler

        500 gram Brüksel lahanası

        3 yemek kaşığı zeytinyağı (tercihen sızma)

        1 adet limonun suyu (isteğe göre yarım–1 limon)

        1–2 diş sarımsak (rendelenmiş veya ezilmiş)

        Tuz

        Karabiber

        Tat ve doku eklemek için (opsiyonel ama çok yakışır)

        1 adet orta boy havuç (rendelenmiş veya ince jülyen)

        1 avuç ceviz içi veya badem (kavrulmuş olursa daha aromalı)

        2 yemek kaşığı nar taneleri (görsel ve ferahlık katar)

        1 yemek kaşığı sirke (elma/üzüm; limonla birlikte kullanılabilir)

        1 tatlı kaşığı hardal (sosun lezzetini yükseltir)

        REKLAM

        1 tatlı kaşığı bal veya pekmez (acı–ekşi denge için, isteğe bağlı)

        İnce kıyılmış dereotu veya maydanoz

        Üzeri için

        Susam / çörek otu

        Pul biber

        Limon kabuğu rendesi (çok az, isteğe bağlı)

        Not: Brüksel lahanası küçük ve sıkıysa daha lezzetli olur. Çok büyümüş, yaprakları gevşemiş olanlar pişince dağılabilir.

        Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası nasıl yapılır?

        Brüksel lahanasını temizleyin

        Lahanaların dış yapraklarında sararmış/bozulmuş olanları ayıklayın.

        Dip kısmını çok az kesin (tamamen koparmayın; yapraklar dağılabilir).

        Bol suda yıkayın.

        Salata formu için iki hazırlık seçeneği:

        Bütün veya ikiye bölerek: Sunum daha “meze” gibi olur.

        İnce ince doğrayarak (şerit): Daha “salata” gibi olur ve sosu daha iyi çeker.

        REKLAM

        Acılığını azaltmak için (önemli püf noktası)

        Brüksel lahanası bazı kişilere hafif acı gelebilir. Bunu azaltmak için:

        Kaynar suya 1 çay kaşığı tuz atın.

        Lahanaları suya atıp 2 dakika haşlayın (blanch yöntemi).

        Hemen süzüp soğuk suya alın (şoklama).

        Bu yöntem hem acılığı azaltır hem de lahananın rengini canlı tutar.

        Püf: Haşlama süresini uzatmayın. Brüksel lahanası fazla pişerse yumuşar, salatada diri doku kaybolur.

        Lahanayı pişirin (diri kalacak şekilde)

        Salata için en ideal yöntem “kısa haşlama + şoklamadır. Daha yumuşak sevenler için:

        Blanch sonrası aynı suda 3–4 dakika daha haşlayabilirsiniz.

        Toplam süre genelde 5–7 dakikayı geçmesin.

        Diri sevenler 3–4 dakikada bırakabilir; bıçak ucuyla kontrol edin: kolay batmalı ama dağılmamalı.

        Sosu hazırlayın (zeytinyağlı lezzetin sırrı)

        REKLAM

        Bir kasede:

        Zeytinyağı

        Limon suyu

        Sarımsak

        Tuz–karabiber

        iyice çırpın.

        Daha zengin bir sos isterseniz:

        1 tatlı kaşığı hardal + 1 tatlı kaşığı bal/pekmez ekleyip çırpın. Bu ikili hem acılığı dengeler hem de salataya “restoran sosu” havası katar.

        Salatayı birleştirin

        Haşlanıp süzülen (ve mümkünse şoklanmış) Brüksel lahanasını geniş bir kaseye alın.

        Sosu üzerine dökün ve nazikçe harmanlayın.

        Havuç rendesi, ceviz/badem, nar taneleri ve yeşillikleri ekleyip tekrar karıştırın.

        Püf noktaları (en lezzetli sonuç için)

        Brüksel lahanasını fazla haşlamayın; salatada “diri” kalması lezzeti yükseltir.

        Acılık sizi rahatsız ediyorsa blanch + şoklama mutlaka uygulayın.

        Sosu son anda değil, servis öncesi 10–15 dakika önce eklemek daha iyi sonuç verir.

        REKLAM

        Sarımsağı fazla kaçırırsanız baskın olabilir; 1 dişle başlayıp artırmak daha güvenlidir.

        Cevizi tavada 1–2 dakika kavurmak aromayı belirginleştirir.

        Alternatif: Sıcak zeytinyağlı Brüksel lahanası (salata değil, yemek gibi)

        “Salata” yerine zeytinyağlı yemek yapmak isterseniz:

        Soğanı zeytinyağında kavurun

        Havuç ekleyin

        Brüksel lahanasını ekleyin

        Az su + limon + tuzla 15–20 dakika pişirin

        Üzerine dereotu ekleyin

        Bu versiyon daha klasik zeytinyağlı yemek formudur.

        Servis önerileri

        Meze gibi servis edecekseniz üzerine zeytinyağı gezdirip nar taneleri serpebilirsiniz.

        Balık sofralarında limonu biraz daha artırıp daha ferah bir tat yakalayabilirsiniz.

        Yanına yoğurtlu bir sos ekleyerek (sarımsaklı yoğurt) daha doyurucu sunum yapılabilir.

        Tam öğün yapmak isterseniz: içine haşlanmış nohut veya kinoa ekleyebilirsiniz.

        Zeytinyağlı Brüksel lahanası salatası; doğru haşlama tekniğiyle acılığı azaltılan, diri dokusu korunarak hazırlanan ve zeytinyağı–limon–sarımsak sosuyla lezzeti yükselen pratik bir tariftir. Blanch + şoklama yöntemi, hem lezzet hem de görünüm açısından bu salatanın en kritik püf noktasıdır. Kuruyemiş, nar ve yeşillik dokunuşlarıyla zenginleştirildiğinde, evde kolayca “restoran sunumu” tadında bir sonuç elde etmek mümkündür.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki Polat Gölü, kar yağışıyla buz tutarak beyaza büründü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında