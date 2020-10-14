Tam bir şifa deposu olan enginarın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Mevsiminde haftada 2 defa tüketmemiz çok iyi olur. Sofralarımızın baş tacı zeytinyağlı enginar yemeğini sizlerle paylaşmak isterim.
Zeytinyağlı Enginar Yemeği İçin Gerekli Malzemeler:
- 6 adet enginar
- 1 bardak zeytinyağı
- 5 limonun suyu
- 1 çay kaşığı tozşeker
- 2 büyük yağlı kâğıt
- 5 su bardağı su
- 2 çorba kaşığı un
- Yeteri kadar tuz
Enginarların İçi İçin Gerekli Malzemeler:
- ½ kg taze bakla içi veya 200 gr iç bakla
- 5 kahve fincanı zeytinyağı
- 3 adet soğan
- 5 kahve fincanı pirinç
- 1 demet dereotu
- 5 kahve fincanı su
- Yeteri kadar tuz
Zeytinyağlı Enginar Yapılışı:
- Yemeklik doğranmış soğanlar ve yeteri kadar tuz tencereye konur, zeytinyağı da eklenerek ateşe oturtulur ve kavrulur.
- Bu sürenin sonunda tanelerinin kabukları soyulduktan sonra küçük doğranmış iç bakla ayıklandıktan sonra pirinç katılır.
- Tenceredekiler 5 dakika daha kavrulur.
- Sonra 1 çay bardağı su eklenip, orta ateşte 4-5 dakika pişirilir.
- Pirinçli sebze suyunu çekince ince doğranmış dereotunun dörtte üçü serpiştirilir,1-2 defa daha karıştırıldıktan sonra ateşten indirilir.
- Diğer tarafta derin bir kaba 10 bardak su, 2 çorba kaşığı un ve 1 limonun suyu konup karıştırılır.
- Sonra enginarlar ayıklanıp bu suya batırılır.
- Enginarlar teker teker sudan çıkarılıp, hazırlanmış harçla içi doldurulur.
- Sonra her biri hafifçe ıslatılmış kâğıtlar sarılır.
- Kâğıda sarılmış enginarlar, içi dolu yanları yukarı gelecek biçimde ısıya dayanıklı kayık tabağa yerleştirilir.
- Kabın içine yarım limon suyu,1 bardak zeytinyağı,1 çay kaşığı tozşeker ve enginarların içine atıldığı unlu ve limonlu sudan bir bardak katılır, tabağın ağzı sıkıca örtülür ve harlı ateşe oturtulur.
- Tenceredekiler kaynamaya başlayınca 1,5 su bardağı unlu ve limonlu su daha katılır, ateşin ısısı ortaya getirilir ve enginarlar pişmeye bırakılır.
- Her 15 dakikada yarım su bardağı unlu ve limonlu sudan katılarak 1,5 saat daha pişirilir.
- Enginarlar pişince ateşten alınıp soğumaya bırakılır.
- İyice soğuyunca servis tabağına alınıp, üzerine kıyılmış olan dereotu serpilir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
- Enginarların kart ise dış kabukları koparılarak atılır, üstü ve yanları elma soyar gibi soyulur. İçi tas durumuna gelinceye kadar tüyleri keskin kenarlı bir bıçak yardımı ile çıkarılır.
- Enginarların kararması için soyulur soyulmaz suya atılması gerekir.
- Enginarlar körpeyse yaprakları teker teker koparılır, alt kısmı ortadan kesilip içindeki tüylü yerler hafifçe kazınarak alınır ve böyle temizlenir.
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