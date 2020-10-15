Ana öğünlerde sıcak yemeğin yanında olmazsa olmazı, zeytinyağlı çeşitlerinden zeytinyağlı pırasa tarifini vereceğim sizlere.
Zeytinyağlı Pırasa İçin Gereken Malzemeler:
- 1 kilogram pırasa
- 1 orta boy patates
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 kahve fincanı pilavlık pirinç
- 2 adet orta boy havuç
- Tuz
- Limon
Zeytinyağlı Pırasa Yapılışı:
- Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın,
- 3-4 santimetre uzunluğunda kesin.
- Ocağın üstüne koyduğunuz tencere( düdüklü de olabilir) yağı, pırasayı, doğranmış havuçları ve küp küp doğradığınız patatesleri koyun.
- İlk önce 10-12 dakika pişirin.
- Ardından önce tuzu, sonra 2 su bardağı sıcak su, şeker ve yarım limonun suyunu ilave ederek pişmeye bırakın.
- Piştikten sonra bir süre dinlendirin, buzdolabına kaldırın ve soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Zeytinyağlı yemek deyince ilk akla pırasalı olanı gelir.
- Piştikten sonra buzdolabında 24 saat dinlenmiş olan zeytinyağlı pırasa yemeği daha lezzetli, lokum gibi bir kıvamda olur.
- Yerken arzu edilirse üzerine limon sıkılır, nane ekilir.
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