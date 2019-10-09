Zeytinyağlı sebze sote tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle etin yanına çok yakışan, bol vitaminli ve lezzetli zeytinyağlı sebze sote tarifi vereceğim sizlere. Hem göze hem de damağınıza hitap edece olan sebzeli sote yapımına başlayalım.

Zeytinyağlı Sebze Sote İçin Gereken Malzemeler:

1 adet kabak

2 adet havuç

2 adet orta boy patates

2 adet çarliston biber

Yarım kırmızı dolmalık biber ya da kapya biber

2 diş sarımsak

Yeteri kadar tuz ve karabiber

Zeytinyağlı Sebze Sote Tarifi Yapılışı:

Önce tüm sebzeleri ince ve julyen şeklinde doğrayın.

Ocağın üstüne yarım çay bardağı zeytinyağı döktüğümüz teflon tavayı alalım.

Harlı ateşte kızdırdığımız yağın içine, tüm doğradığımız sebzeleri malzemeleri katarak soteliyoruz.

2 taşım döndürdükten sonra 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyoruz.

Sebzelerimiz pişince servis tabağına alıp, konuklarınıza ikram edebilirsiniz.

Bu yemeğimiz sıcak ve soğuk olarak tüketilebilir.

Afiyet olsun…

Zeytinyağlı Sebze Sote Tarifi Püf Noktası: