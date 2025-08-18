Zigana nerede? Zigana hangi şehirde, ilde, bölgede?

Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında özel bir yere sahip olan Zigana, son günlerde adını sıkça duyduğumuz destinasyonlardan biri haline geldi. Ancak Zigana sadece manzaralarıyla değil, bulunduğu konum ve taşıdığı kültürel değerlerle de ilgi çekiyor. İşte, bölgeye dair tüm ayrıntıları, ulaşım bilgileriyle birlikte yazımızda sizlerle.

ZİGANA NEREDE?

Zigana, Karadeniz’in yeşil vadilerinden yükselen ve masalsı manzaralarıyla ünlü bir dağ geçidinin adıdır. Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Trabzon’un Maçka ilçesi ile Gümüşhane’yi birbirine bağlayan bu eşsiz rota; dört mevsim farklı güzellikler sunar. Kışın bembeyaz bir cennet olan Zigana, ilkbaharda rengârenk çiçeklerle dolu yaylaları, yazın serin dağ havası ve sonbaharda altın sarısına bürünen ormanlarıyla adeta bir doğa takvimi gibidir. Bölge, hem yerli turistlerin hem de doğasever gezginlerin gözdesi olmayı sürdürür.

REKLAM

ZİGANA HANGİ BÖLGEDE?

Zigana, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. Karadeniz’in tipik nemli ve serin iklimi, burada doğayı dört mevsim canlı tutar. Trabzon ve Gümüşhane illeri arasında konumlanan bu dağ geçidi, tarihi İpek Yolu’nun da önemli duraklarından biridir. Hem coğrafi konumu hem de kültürel dokusu ile Zigana, Karadeniz Bölgesi’nin dağlık ve ormanlık yüzünü temsil eder.

ZİGANA KONUMU NEDİR? Zigana Geçidi, deniz seviyesinden yaklaşık 2.032 metre yükseklikte bulunur. Karadeniz kıyısındaki Trabzon’dan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, Gümüşhane’ye ise 30 kilometre mesafededir. Konumu itibarıyla, doğu-batı yönünde seyahat edenlerin Karadeniz kıyılarından iç bölgelere geçerken kullandığı en etkileyici rotalardan biridir. Zirveye yaklaştıkça manzara genişler; sis bulutları arasında beliren köy evleri, çam ormanlarının koyu yeşili ve uzaklarda parlayan dağ gölleri, seyahat edenlere unutulmaz kareler sunar. REKLAM ZİGANA’YA NASIL GİDİLİR? Zigana’ya ulaşım oldukça kolaydır. Trabzon Havalimanı’na indikten sonra Maçka üzerinden yaklaşık 1,5 saatlik bir araç yolculuğu ile geçide varabilirsiniz. Kendi aracınızla gidecekseniz Trabzon–Gümüşhane yolu (D885 karayolu) Zigana’nın tam kalbinden geçer. Yol boyunca vadiler, köyler ve Karadeniz’in karakteristik kıvrımlı yolları size eşlik eder. Kış aylarında kar yağışı yoğun olabileceğinden, lastik zinciri veya kar lastiği önerilir. Yaz aylarında ise yolculuk keyifli bir yayla turuna dönüşür; yol kenarlarında yöresel ürünler satan küçük tezgâhlara uğramak ayrı bir deneyimdir.