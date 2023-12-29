Haberler Yaşam Zihinler arası etkileşim: Başkalarının sanrılarından etkilenmek mümkün mü?

Zihinler arası etkileşim: Başkalarının sanrılarından etkilenmek mümkün mü? Bulaşıcı olarak kabul edilen hastalıklar ve virüslerin yanı sıra, zihinsel deneyimler de bulaşıcı olabilir mi? Psikiyatristler, insanların birbirlerinden sanrıları nasıl "kapabileceğini" araştırıyor. Örneğin bireyler arasındaki iletişim, zihinsel deneyimleri şekillendirebilir mi? İşte sizin için sanrıların yayılabilme ve bulaşıcılığına dair detaylar... Habertürk Giriş: 29.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







İnsan zihni, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir yapıya sahiptir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de düşünceler üzerinde etkilidir. Beyinde bir sorun oluştuğunda bunu bazen kişi anlayamayabilir ve hatta çevresindeki insanların da anlayamaması mümkündür. Peki, bir sanrıdan iki kişinin birden etkilenebileceğini hiç düşündünüz mü? İşte, paylaşılmış psikotik bozukluğa dair açıklamalar...

2 Şurada Paylaş!







SANRILAR BULAŞICI OLABİLİR Mİ? Sanrılar bulaşıcı olabilir. Psikiyatride böyle bir duruma "paylaşılan psikotik bozukluk" adı verilir; burada genellikle iki kişi, benzer sanrılar dizisine inanmaya başlar, hatta bazen halüsinasyonlar gibi psikoz bile gelişir. Bu durum, nadir görülen bir hastalıktır.