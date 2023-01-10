DHA'da yer alan habere göre, Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G., bir süre sonra Erzurum'a götürüldü.

"GERÇEKTEN İNSANLIK AYIBI"

İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zühal'in mezarını düzelten görevli, "Gerçekten insanlık ayıbı. İnsanın bu kadar sahipsiz olması gerçekten çok vahim bir şey. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin, Allahutaala kimseyi sahipsiz koymasın. Kimsesizlerin sahibi Allah'tır" dedi.