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Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da zihinsel engelli çocuğun acı ölümü! Annesi cenazeyi reddetti - Güncel haberler
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Annesi cenazesini kabul etmedi; zihinsel engelli Zühal, mezarlık görevlilerince defnedildi

Elazığ'da duyanları şoke eden acı bir olay yaşandı. Kentte 2 yıldan bu yana entübe olarak tedavi gören zihinsel engelli 12 yaşındaki Zühal G., hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ise annesi kabul etmeyince görevliler tarafından toprağa verildi

Elazığ'da zihinsel engelli çocuğun acı ölümü! Annesi cenazeyi reddetti - Güncel haberler
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DHA

Elazığ'da 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede ölen ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin (12) cenazesini annesi kabul etmedi. Zühal, Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından toprağa verildi.

DHA'da yer alan habere göre, Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G., bir süre sonra Erzurum'a götürüldü.

İKİ YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, dün, yaşamını yitirdi.

"GERÇEKTEN İNSANLIK AYIBI"

İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zühal'in mezarını düzelten görevli, "Gerçekten insanlık ayıbı. İnsanın bu kadar sahipsiz olması gerçekten çok vahim bir şey. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin, Allahutaala kimseyi sahipsiz koymasın. Kimsesizlerin sahibi Allah'tır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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