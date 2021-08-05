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Haberler Gündem 3. Sayfa Zihinsel engelli Şirin'den sevindiren haber - Haberler
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Ankara'da kayıp zihinsel engelli Şirin, 16 saat sonra bulundu

Ankara'da, bahçedeki kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'dan (26) sevindiren haber geldi. Genç kız, 16 saat sonra parkta bulundu. Kızıyla emniyetteki işlemlerin ardından eve dönen Türkan Erbil, "Kızımız çok iyi, evimize geldik. Çok mutluyuz. Kaçırılma gibi bir durum yok" dedi

Zihinsel engelli Şirin'den sevindiren haber - Haberler
Zihinsel engelli Şirin'den sevindiren haber
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DHA

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında, annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kedilerin su kabını değiştirmek için çıktı.

DHA'nın haberine göre, Şirin Dilan geri dönmeyince ailesi, aramaya başladı fakat çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, Şirin Dilan'ın bulunması için çalışma başlatırken, sosyal medyada da genç kızın kaybolduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Polis ve bölge halkı, gece boyu Şirin Dilan'ı aradı. Telefon sinyalinden Şirin Dilan'ın, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta olduğu belirlendi. Bölgeye giden ekipler, genç kızı saat 07.00 sıralarında yürürken buldu. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Şirin Dilan, ailesi ile buluştu.

Şirin Dilan emniyetteki işlemlerin ardından annesi Türkan Erbil, babası Murat Erdoğdu ile birlikte evine döndü. Gözyaşı döken Şirin Dilan, anne ve babasını sarılarak öptü.

'KAÇIRILMA YOK'

Türkan Erbil, kaçırılma durumu olmadığını belirterek, "Eryaman'da almış başını gitmiş. Polis ekibimiz telefon sinyali ile yakaladı. Kaçırılma gibi bir durum yok, sıkıntımız yok. Allah benim çocuğumu korudu. O duyguyu tarif edemiyorum. Çok korktuk. Kızımız çok iyi evimize geldik. Çok mutluyuz" dedi.

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