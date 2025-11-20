Zincirleme kazada can kayıpları var!
Diyarbakır'da feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta hafif ticari araç, bir taksi ve TIR çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölenlerin Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35), Ömer Sığın ve Ruşen Sığın olduğu belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, yaralanan taksi şoförü H.İ.B.'nin tedavisi sürüyor.