Ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın Bozdoğan'da Kavaklı Mahallesi'ndeki zeytinliklerde çıkan, nedeni bilinmeyen yangına rüzgâra rağmen ekipler havadan ve karadan, vatandaşların desteğiyle müdahale ediyor. Öte yandan Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kavaklı Mahallesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
KÜTAHYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Safa köyü yakınlarında bulunan kayın ormanından yoğun duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.