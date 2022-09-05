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Promosyon ödemeleri güncellendi! Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

26 Temmuz itibariyle emekli maaşlarına gelen zamlar bankaların promosyon ödemesi rekabetini ortaya çıkardı. Vatandaşlar kendilerine en uygun sistemi olan bankayı seçerek maaş taşıma işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli maaşı nasıl taşınır?
Ziraat Bankası promosyon ödemesi
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Her banka kendine göre emekli maaşı taşıma sistemi bulunduruyor. Farklı promosyon ödemelerini takip eden vatandaşlar bu kapsamda kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

Ziraat Bankası birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almak için başvurularınızı;
Şubeler,
ATM'ler
SMS,
Mobil Bankacılık,
Müşteri İletişim Merkezi
üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. SMS yöntemini kullanmak isteyen vatandaşlar telefonlarından 4757'ye "PRO" yazıp, TC kimlik numaralarını girerek mesaj atmalıdırlar. Bu işlemden sonra temsilci sizi arayarak onayınızı alacaktır.
Müşteri temsilcisine ulaşmak için ise 0850 220 00 00 numarasını arayabilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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