Müşteri kazanmak isteyen bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Ekim ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar ek ödemelerle 32 bin TL’yi bulurken gözler kamu bankalarına çevrildi. Bu kapsamda ‘’Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 Ekim Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı ve şartları…