Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasında son günlere girildi. Emekli promosyon kampanyalarında son başvuru tarihi 31 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Ek gelir elde etmek isteyen emekliler 30 Eylül Cuma gününe kadar mevcut bankasıyla anlaşma yenileyebileceği gibi maaşını başka bankaya da taşıyabilecek. Bu gelişmelerin ardından binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü "2022 Ziraat emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Maaş taşıma işlemi nereden ve nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 Ziraat Emekli Promosyon kampanyası ödemeleri hakkında merak edilenler...